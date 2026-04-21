В Москве задержали предполагаемую виновницу смертельного ДТП на Садовом

Предполагаемая виновница смертельной аварии на Садовом кольце в Москве задержана, сообщает источник РЕН ТВ. По предварительным данным, 29-летняя девушка, ранее работавшая в Россотрудничестве, управляла автомобилем Mercedes в нетрезвом виде.

В результате столкновения шести машин погибли два человека: велосипедист и пассажирка одного из авто. Еще трое участников аварии получили травмы различной степени тяжести.

