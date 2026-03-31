31 марта 2026 в 17:14

Вице-губернатор Саратовской области попал в жесткое ДТП

Mash: вице-губернатора Саратовской области Исаева госпитализировали после ДТП

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Вице-губернатор Саратова Михаил Исаев попал в больницу после ДТП, сообщает Telegram-канал Mash. По информации источника, 52-летний чиновник не справился с управлением и на скорости влетел на своей Cherry Tiggo в пустой припаркованный Ford Focus. Авария произошла ночью около 00:20 (23:20 мск) в Саратове.

В сообщении говорится, что вице-губернатор не хотел выходить из машины, пока не приехала бригада скорой помощи. Исаева госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с травмами, отметили в канале.

Ранее в Ингушетии произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса. В результате аварии погибла женщина-водитель, еще 10 человек пострадали. В числе пострадавших оказалось трое детей.

До этого пассажирский поезд, следовавший по маршруту Тамбов — Москва, на полном ходу протаранил легковой автомобиль Renault Duster. По предварительным данным, водитель кроссовера грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на пути, проигнорировав запрещающий сигнал светофора.

