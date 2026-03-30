Один человек погиб и 10 пострадали в результате ДТП в российском регионе Один человек погиб и 10 пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Ингушетии

В Ингушетии произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса, сообщила пресс-служба МВД республики. В результате аварии погибла женщина-водитель, еще десять человек пострадали. По информации РИА Новости, в числе пострадавших оказались трое детей.

Сегодня в Верхних Ачалуках автомобиль «Чанган» столкнулся с пассажирским микроавтобусом «Газель», В результате ДТП от полученных травм скончалась женщина — водитель иномарки. Не менее чем 10 пассажирам микроавтобуса понадобилась медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Ранее водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд на двух женщин на проспекте Строителей в Пензе. Удар оказался настолько сильным, что одна из пострадавших скончалась от полученных травм до приезда медиков, ее личность начали устанавливать специалисты.

До этого в Казани водитель на Lexus устроил ДТП, в ходе которого повредил пять машин и разрушил бетонное ограждение. После этого иномарка перевернулась и загорелась. По предварительной информации, мужчина за рулем проигнорировал требование дорожного знака, не справился с управлением и врезался в ограждение.