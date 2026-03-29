В Пензе женщина умерла под колесами Mercedes

Водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд на двух женщин на проспекте Строителей в Пензе, сообщили в областной Госавтоинспекции. Удар оказался настолько сильным, что одна из пострадавших скончалась от полученных травм до приезда медиков, ее личность в настоящий момент выясняют специалисты.

В результате происшествия один пешеход — женщина, личность которой устанавливается, — скончался на месте происшествия, — подтвердили в ведомстве.

Вторая участница аварии, женщина 1960 года рождения, выжила, но получила тяжелые травмы и была экстренно госпитализирована. Сейчас сотрудники полиции детально изучают место трагедии и устанавливают все обстоятельства ДТП.

