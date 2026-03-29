29 марта 2026 в 14:05

В Пензе женщина умерла под колесами Mercedes

Водитель Mercedes наехал на двух пешеходов в Пензе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд на двух женщин на проспекте Строителей в Пензе, сообщили в областной Госавтоинспекции. Удар оказался настолько сильным, что одна из пострадавших скончалась от полученных травм до приезда медиков, ее личность в настоящий момент выясняют специалисты.

В результате происшествия один пешеход — женщина, личность которой устанавливается, — скончался на месте происшествия, — подтвердили в ведомстве.

Вторая участница аварии, женщина 1960 года рождения, выжила, но получила тяжелые травмы и была экстренно госпитализирована. Сейчас сотрудники полиции детально изучают место трагедии и устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее водитель на Lexus устроил ДТП, в ходе которого повредил пять машин и разрушил бетонное ограждение. После этого иномарка перевернулась и загорелась. Инцидент случился в Казани. По предварительной информации, мужчина за рулем проигнорировал требование дорожного знака, не справился с управлением и врезался в ограждение.

Пенза
ДТП
жертвы
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кого Путин считал достойным президентского кресла
В Дагестане из-за паводка эвакуировали более 3300 человек
Синоптик назвала регионы, где на следующей неделе ожидаются ливни с грозами
Наводнение в Дагестане: новости 29 марта, отравленное море, трупы на пляжах
IT-эксперт дал совет, как снизить вероятность взлома умных колонок
«Поцелует ножку?»: Мясников отчитал россиянку за жалобы на судороги
Израиль проигнорировал обращение жителей Нагасаки
Что известно о нападении на Пашиняна в Ереване
Зеленский сделал заявление о переговорах
В ЕС рассказали об «аутсайдере» в Иране, которого США видят партнером
Россети подтвердили частичное восстановление электроснабжения в Дагестане
Отправка американских войск в Иран может стать сигналом для России и КНР
Большунов стал лучшим в гонке в свободном стиле
«С ума сойти»: Путин о задержках в строительстве «Дворца танца» Эйфмана
Канал Al Araby стал жертвой жесткого удара Израиля
Эстонцы планируют «собирать манатки» из-за украинских дронов
Силы ПВО сбили два украинских дрона над Брянской областью
Силы ПВО сбили 27 украинских беспилотников над российскими регионами
В Пензе женщина умерла под колесами Mercedes
Россиянка пострадала после детонации дрона под Белгородом
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

