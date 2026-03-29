Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 марта 2026 в 17:07

Поезд протаранил Renault Duster с пассажирами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Тамбов — Москва, на полном ходу протаранил легковой автомобиль Renault Duster, сообщил Telegram-канал «112». По предварительным данным, водитель кроссовера грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на пути, проигнорировав запрещающий сигнал светофора.

Находившиеся в салоне машины водитель и его пассажир скончались на месте до приезда медиков. Инцидент произошел на 281-м километре железной дороги, что привело к кратковременной задержке в движении составов. Мичуринская транспортная прокуратура организовала проверку, чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося и дать правовую оценку действиям всех участников ДТП.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагической гибели четырех человек на путях Ярославского направления Московской железной дороги. Мужчины пересекали железнодорожные пути в необорудованном для этого месте. Расследование ведется в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ, которая квалифицирует нарушение правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

ДТП
Рязанская область
аварии
поезда
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.