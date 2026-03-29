Поезд протаранил Renault Duster с пассажирами В Рязанской области два человека погибли при столкновении поезда с иномаркой

Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Тамбов — Москва, на полном ходу протаранил легковой автомобиль Renault Duster, сообщил Telegram-канал «112». По предварительным данным, водитель кроссовера грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на пути, проигнорировав запрещающий сигнал светофора.

Находившиеся в салоне машины водитель и его пассажир скончались на месте до приезда медиков. Инцидент произошел на 281-м километре железной дороги, что привело к кратковременной задержке в движении составов. Мичуринская транспортная прокуратура организовала проверку, чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося и дать правовую оценку действиям всех участников ДТП.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагической гибели четырех человек на путях Ярославского направления Московской железной дороги. Мужчины пересекали железнодорожные пути в необорудованном для этого месте. Расследование ведется в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ, которая квалифицирует нарушение правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.