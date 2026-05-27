В регионе России задержали агента Киева за сбор данных о военных объектах

27 мая 2026 в 10:10

Агента Киева задержали в Рязанской области за сбор данных о военных объектах

Агента Киева задержали в Рязанской области за сбор данных об объектах Минобороны РФ и транспортной инфраструктуре, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Мужчина общался с представителем украинской разведки в Telegram. Известно, что задержанный дал признательные показания.

Федеральной службой безопасности в Рязанской области задержан гражданин России 1985 г. р., причастный к разведывательной деятельности в интересах ГУР МО Украины, — говорится в сообщении.

Ранее Федеральная служба безопасности предотвратила террористический акт в Белгородской области, который готовился с привлечением местной жительницы. Женщина была завербована украинскими спецслужбами через мошеннические схемы, но в итоге самостоятельно обратилась в правоохранительные органы.

До этого силовики задержали жителя Краснодара, которого подозревают в подготовке поджога объекта энергообеспечения железной дороги по заданию украинского куратора. По информации ФСБ, мужчину завербовал через мессенджер представитель запрещенной на территории РФ террористической организации.

