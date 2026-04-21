Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом

Москвичку Анну Владимирову, обвиняемую в смертельном ДТП на Садовом кольце, отправили в СИЗО, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. По версии следствия, она управляла автомобилем Mercedes-Benz в состоянии опьянения и скрылась с места аварии.

Таганский районный суд города Москвы 21 апреля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Владимировой Анны Константиновны, — говорится в сообщении.

Предварительно, одним из участников аварии стала экс-сотрудница Россотрудничества. Источники также сообщали, что 29-летняя девушка управляла автомобилем в нетрезвом виде. Кроме того, очевидцы отметили, что погибшему велосипедисту оторвало голову.

Ранее стало известно, что возможной причиной массового ДТП на Садовом кольце в Москве стало значительное превышение скорости водителем. Среди автомобилей, попавших в аварию, также оказались Jaguar и Ford Mustang. Водитель сначала сбила велосипедиста, а затем влетела в зону дорожных работ и протаранила еще четыре машины.