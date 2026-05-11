Водители застряли в восьмичасовой пробке на Ярославском шоссе На Ярославском шоссе образовался восьмичасовой затор из-за окончания праздников

Водители восьмой час стоят в пробке на пути в Москву на Ярославском шоссе на фоне окончания майских праздников, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Очевидица по имени Татьяна рассказала, что выехала из Ярославля примерно в 10:00, но до сих пор вынуждена добираться домой.

Жительница Москвы отметила, что путь длиной 275 км обычно занимает у нее три-четыре часа. По ее словам, пробка началась раньше, чем авто доехало до Сергиева Посада.

Также 30 апреля автомобильные пробки возникли на дорогах Москвы, их оценивали в 9 баллов из 10 возможных. Заторы такого масштаба фиксировались в 17:40.

Ранее многокилометровая пробка образовалась на пункте пропуска Верхний Ларс на границе с Россией — сотни путешественников не могли пересечь границу более пяти часов. В заторе стояли автобусы, легковые автомобили и грузовики.

До этого движение автотранспорта временно остановили по Крымскому мосту. Ограничения были введены 2 мая в 21:10 мск.