30 апреля 2026 в 18:15

Москва намертво встала в девятибалльных пробках

Автомобильные пробки на дорогах Москвы сегодня, 30 апреля, оценили в 9 баллов из 10 возможных, следует из информации сервиса «Яндекс Пробки». Заторы такого масштаба фиксировались в 17:40.

Согласно карте сервиса, движение встало практически на всех центральных улицах столицы. Пробки также сковали Садовое, Бульварное и Третье транспортное кольцо.

Ранее столичный Центр организации дорожного движения подсчитал, что по пятницам на дорогах Москвы становится на 3% больше машин из-за начала дачного сезона. Жителей предупредили, что пробки собираются на вылетных магистралях в область, включая Ленинградское, Щелковское, Каширское, Ярославское и Варшавское шоссе, а также Липецкую улицу.

Заместитель мэра столицы Максим Ликсутов рассказал, что на 14 крупных магистралях Москвы в ночное время начнут применять режим «зеленой волны». Согласно новому правилу, если водители будут соблюдать разрешенную скорость в период с полуночи до пяти утра, они смогут проезжать участки без остановок на красный свет.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Каспийский фронт, ВСУ атаковали Пермь, рой дронов: что будет дальше
Смена главы Дагестана: что сказал Путин, куда уйдет Меликов, кто заменит
Лисовец раскрыл, в каком состоянии находится его бизнес
Сын британского медиамагната предложил жестокий способ борьбы с мигрантами
Украинка пригласила на свадьбу российских звезд и стала жертвой травли
Украинских уклонистов предложили лишать избирательного права на 10 лет
Французскому подростку грозит срок за глупый трюк с соломинкой в Сингапуре
Британию обвинили в краже 25 млн лет жизни и труда у Барбадоса
Лисовец оценил стиль современной молодежи
Петр Ян и 1win VIP: чемпион UFC и VIP-стратег
Стало известно, чем занимается Меликов
Опрос выявил долю украинцев, выступающих за уход ВСУ из Донбасса
Трампа снова выдвинули на Нобелевскую премию мира
Дмитриев назвал имя самого адекватного лидера в ЕС
Появились фото ЖК, где Долина может снимать жилье
Киев, конкурс Пугачевой, песня для Орбакайте: как живет Юлия Самойлова
В Сербии признали правоту Дмитриева в прогнозе цен на нефть
В Москве с 1 по 3 мая ожидаются затяжные дожди
Трамп рекомендовал Мерцу заняться делами «увечной Германии»
Вейпы с изображением фруктов и мультгероев станут вне закона
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

