Москва намертво встала в девятибалльных пробках Автомобильные пробки в Москве 30 апреля достигли девять баллов

Автомобильные пробки на дорогах Москвы сегодня, 30 апреля, оценили в 9 баллов из 10 возможных, следует из информации сервиса «Яндекс Пробки». Заторы такого масштаба фиксировались в 17:40.

Согласно карте сервиса, движение встало практически на всех центральных улицах столицы. Пробки также сковали Садовое, Бульварное и Третье транспортное кольцо.

Ранее столичный Центр организации дорожного движения подсчитал, что по пятницам на дорогах Москвы становится на 3% больше машин из-за начала дачного сезона. Жителей предупредили, что пробки собираются на вылетных магистралях в область, включая Ленинградское, Щелковское, Каширское, Ярославское и Варшавское шоссе, а также Липецкую улицу.

Заместитель мэра столицы Максим Ликсутов рассказал, что на 14 крупных магистралях Москвы в ночное время начнут применять режим «зеленой волны». Согласно новому правилу, если водители будут соблюдать разрешенную скорость в период с полуночи до пяти утра, они смогут проезжать участки без остановок на красный свет.