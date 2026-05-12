12 мая 2026 в 13:02

ВСУ нанесли массированный удар по одному из регионов России

ВСУ совершили массированный обстрел Запорожской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины совершили массированный обстрел Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере МАКС. По его словам, в результате атаки ранен мирный житель, врачи оказывают пострадавшему необходимую помощь.

ВСУ совершили массированный обстрел Каменско-Днепровского муниципального округа. Было зафиксировано не менее 14 взрывов. В Каменско-Днепровскую центральную районную больницу поступил мужчина 1965 года рождения с осколочными ранениями, — написал Балицкий.

Глава региона отметил, что опасность повторных ударов сохраняется. В небе над муниципалитетами зафиксирована высокая активность FPV-дронов противника.

Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что при отражении атаки беспилотника был поврежден жилой дом. По его словам, данных о пострадавших пока нет. В городе введен план «Ковер», аэропорт в целях безопасности не принимает и не отправляет воздушные суда. Помимо этого, наблюдаются перебои со связью.

