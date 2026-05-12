Хирург дал советы, как правильно избавиться от занозы в теле Хирург Блинов призвал аккуратно и без резких движений извлечь неглубокую занозу

Занозу, расположенную на поверхности тела, можно извлечь своими силами — важно сделать это аккуратно и без резких движений, посоветовал в беседе с «Газетой.Ru» хирург Дмитрий Блинов. Перед «процедурой» врач призвал внимательно осмотреть рану. Он предупредил, что спешка в этом деле может привести к тому, что инородное тело сломается или уйдет глубже в ткани.

В случае, когда заноза находится глубоко под кожей или ногтем, лучше сразу обратиться к специалисту, порекомендовал Блинов. Он осторожно удалит ее, обработает рану антисептиками и оценит риски инфекционных осложнений.

Врач предупредил, что попытки избавиться от такого инородного тела с помощью подручных средств могут закончиться плачевно. В частности, это чревато не только инфекциями, но и травмированием. В худших случаях не исключено развитие абсцесса. Последнее требует хирургического вмешательства.

Ранее хирург Сергей Визгалов заявил, что, если человек наступил на гвоздь, в первую очередь нужно крайне аккуратно и без резких движений извлечь предмет. Специалист подчеркнул, что после этого следует оценить глубину повреждения и состояние раны.