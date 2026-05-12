Инфекционист объяснила, чем опасен хантавирус

Количество летальных исходов при лихорадке хантавируса достигает 40%, рассказала Lenta.ru врач-инфекционист Наталья Шведова. Она отметила, что главными переносчиками инфекции являются крысы и мыши.

В России и Европе хантавирусы чаще всего вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом — тяжелое заболевание, которое разрушает сосуды и бьет по почкам. Главная опасность вируса — в его скрытности. Инкубационный период может длиться до месяца, а первые симптомы легко спутать с обычным гриппом: резко повышается температура, появляется слабость и ломота в теле, — рассказала Шведова.

Инфекционист подчеркнула, что при таком заболевании состояние может стать критическим за несколько дней. Она посоветовала обратиться к врачу в случае плохого самочувствия.

Ранее врач Андрей Осипов рассказал, что в России вряд ли произойдет вспышка хантавируса — в стране работает эффективная система противодействия особо опасным инфекциям. По его мнению, вероятность крупной эпидемии во многом преувеличена.