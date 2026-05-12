12 мая 2026 в 11:12

Врач раскрыл, возможна ли в России эпидемия хантавируса

В России вряд ли произойдет вспышка хантавируса — в стране работает эффективная система противодействия особо опасным инфекциям, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» врач Андрей Осипов. По его мнению, вероятность крупной эпидемии во многом преувеличена.

Российская система санитарного контроля и реагирования на особо опасные инфекции работает в строгом и организованном режиме, отметил Осипов. В стране действует система наблюдения, своевременного выявления зараженных, их изоляции и медицинского контроля.

Особое внимание специалист уделил Роспотребнадзору: ведомство отслеживает эпидобстановку за рубежом, усиливает контроль за прибывающими из неблагополучных стран пассажирами. Все международные рейсы проходят обязательный мониторинг. Врач также упомянул систему «Периметр». Механизм позволяет оперативно выявлять потенциально заболевших людей и принимать необходимые меры.

Ранее инфекционист Наталья Шведова заявила, что хантавирусная инфекция представляет серьезную угрозу из-за сложности диагностики, а на ранних этапах заболевания симптомы легко спутать с простудой. Основными переносчиками патогена являются грызуны, а заразиться можно даже через вдыхание пыли или загрязненные продукты.

Здоровье
вирусы
врачи
инфекции
