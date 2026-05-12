«Все удивились»: Булыкин высказался о поражении «Краснодара» от «Динамо»

Московское «Динамо» напоследок хотело хлопнуть дверью и взять реванш у «Краснодара» за поражение в Кубке России, заявил NEWS.ru экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. По его мнению, подопечных Мурада Мусаева подвела плохая реализация голевых моментов. Булыкин считает, что все болельщики и специалисты удивились такому результату.

Все удивились такому результату, и сами динамовцы. Они вышли заряженные, с самоотдачей. Вроде у «Динамо» сезон закончился, но команда показала хороший настрой и взяла реванш у «Краснодара» за свои поражения. Интрига была до последних минут. «Краснодар» мог победить, если бы реализовал свои моменты. В этом причина их поражения. Я думаю, «Динамо» напоследок хотело хлопнуть дверью. Никто не думал, что они победят. Молодцы, помогли «Зениту» в борьбе за чемпионство, — сказал Булыкин.

11 мая Динамо» принимало «Краснодар» и одержало победу со счетом 2:1. После 29 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) на первое место вышел «Зенит» с 65 очками. «Краснодар» отстает на два балла (63).

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что футболистов «Краснодара» подвела реализация в игре против «Динамо». По его мнению, в некоторых эпизодах подопечным Мурада Мусаева не хватило концентрации.