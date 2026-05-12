Экс-футболист назвал причину поражения «Краснодара» от «Динамо»

Масалитин: «Краснодар» подвела реализация в проигранном матче с «Динамо»

Данил Глебов (Динамо М) и Джон Кордоба (Краснодар) в матче 29-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) в Москве Данил Глебов (Динамо М) и Джон Кордоба (Краснодар) в матче 29-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) в Москве Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Футболистов «Краснодара» подвела реализация во втором тайме матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо», заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. По его мнению, в некоторых эпизодах подопечным Мурада Мусаева не хватило концентрации.

Очень интересный матч. «Краснодар» начал хорошо, забил гол в первом тайме. Где-то не хватило концентрации. Пропустили необязательный гол, но Константин Тюкавин здорово разобрался в том эпизоде. У «Краснодара» было два потрясающих момента вырвать победу. В конце побежали вперед и получили ответную атаку. В свое время Иван Сергеев забил золотой гол за «Зенит», а вчера был золотой за «Динамо». Это футбол, — сказал Масалитин.

По его словам, у «Краснодара» пока еще есть шанс на чемпионство. Однако, как отметил Масалитин, если бы «Ростов» не решил все свои задачи, их было бы больше.

11 мая Динамо» принимало «Краснодар» и одержало победу со счетом 2:1. После 29 туров на первое место вышел «Зенит» с 65 очками. «Краснодар» отстает на два балла (63).

Динамо Москва
ФК Краснодар
Кирилл Николаев
К. Николаев
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

