12 мая 2026 в 06:00

Остеопат рассказала, как мьюинг может навредить здоровью

Неправильное выполнение мьюинга может стать причиной изменения прикуса, заявила NEWS.ru остеотерапевт, миофункциональный специалист Людмила Елисавецкая. По ее словам, в этом случае тренировка положения языка, направленная на улучшение структуры челюсти и овала лица, также чревата возникновением щелчков в челюсти и головной боли.

Мьюинг разработан ортодонтом Джоном Мью для детей в период роста черепа. Для взрослых научных доказательств эффективности нет. Язык — одна из сильнейших мышц организма, пронизанная волокнами, идущими от черепа и шеи. Если просто давить языком в небо без подготовки, избыточное напряжение передается на жевательные мышцы и височно-нижнечелюстной сустав. Результат: головные боли, щелчки челюстью, скрежет зубами и изменение прикуса, — предупредила Елисавецкая.

Она подчеркнула, что мьюинг безопасен, если язык мягко прилегает к небу, не оказывая давления, а мышцы затылка остаются расслабленными. По словам врача, во время выполнения упражнения важно следить за осанкой и избегать выдвижения головы вперед. Специалист также отметила, что при возникновении боли в челюсти следует обратиться к остеопату.

Ранее врач Александра Евдокимова заявила, что лишний вес, нарушения обмена веществ, хронические болезни и возрастные изменения могут привести к возникновению пяточной шпоры. По ее словам, к этой проблеме часто приводят травмы стопы, длительное ношение неудобной обуви, плоскостопие и частая ходьба по твердой поверхности.

