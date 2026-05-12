Остеопат рассказала, как мьюинг может навредить здоровью Остеопат Елисавецкая: неправильный мьюинг может привести к изменению прикуса

Неправильное выполнение мьюинга может стать причиной изменения прикуса, заявила NEWS.ru остеотерапевт, миофункциональный специалист Людмила Елисавецкая. По ее словам, в этом случае тренировка положения языка, направленная на улучшение структуры челюсти и овала лица, также чревата возникновением щелчков в челюсти и головной боли.

Мьюинг разработан ортодонтом Джоном Мью для детей в период роста черепа. Для взрослых научных доказательств эффективности нет. Язык — одна из сильнейших мышц организма, пронизанная волокнами, идущими от черепа и шеи. Если просто давить языком в небо без подготовки, избыточное напряжение передается на жевательные мышцы и височно-нижнечелюстной сустав. Результат: головные боли, щелчки челюстью, скрежет зубами и изменение прикуса, — предупредила Елисавецкая.

Она подчеркнула, что мьюинг безопасен, если язык мягко прилегает к небу, не оказывая давления, а мышцы затылка остаются расслабленными. По словам врача, во время выполнения упражнения важно следить за осанкой и избегать выдвижения головы вперед. Специалист также отметила, что при возникновении боли в челюсти следует обратиться к остеопату.

