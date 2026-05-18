Назван самый безопасный способ борьбы с ожирением

18 мая 2026 в 06:30

Врач Демьяновская назвала плавание самым безопасным способом борьбы с ожирением

Плавание считается самым безопасным методом борьбы с избыточным весом, заявила NEWS.ru врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. По ее словам, для избавления от лишних калорий также рекомендуется сделать выбор в пользу аквааэробики.

Начало борьбы с ожирением требует осторожности. Тяжелые физические нагрузки, к которым человек не подготовлен, при большом индексе массы тела могут привести к травмам суставов, вызвать острые нарушения в работе сердца и сосудов, а также усугубить одышку. Изменение образа жизни через коррекцию питания и увеличение физической активности — основа лечения ожирения. Полезна аэробная нагрузка, то есть спокойные, ритмичные движения на выносливость. В дополнение к ним могут использоваться аквааэробика и плавание. Это один из максимально безопасных способов сжигать калории, — отметила Демьяновская.

Она пояснила, что к аэробным нагрузкам относится ходьба по ровной поверхности без дополнительных утяжелителей. По словам врача, на первых порах достаточно заниматься два-три часа в неделю. Специалист отметила, что начать можно с 15–20 минут медленного шага ежедневно, при этом пульс не должен превышать 110 ударов в минуту.

Постепенное увеличение времени нагрузок может улучшать липидный профиль и чувствительность к инсулину без изнурения сердечной мышцы. Занятия в воде способствуют разгрузке позвоночника и суставов, снижая компрессионную нагрузку в несколько раз, одновременно создавая естественное сопротивление, необходимое для мышц, — заключила Демьяновская.

Ранее диетолог-нутрициолог Анна Белоусова заявила, что избыточный вес опасен для здоровья, так как способствует накоплению жира вокруг внутренних органов. По ее словам, это может негативно сказаться на функционировании организма.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
