Назван самый безопасный способ борьбы с ожирением

Плавание считается самым безопасным методом борьбы с избыточным весом, заявила NEWS.ru врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. По ее словам, для избавления от лишних калорий также рекомендуется сделать выбор в пользу аквааэробики.

Начало борьбы с ожирением требует осторожности. Тяжелые физические нагрузки, к которым человек не подготовлен, при большом индексе массы тела могут привести к травмам суставов, вызвать острые нарушения в работе сердца и сосудов, а также усугубить одышку. Изменение образа жизни через коррекцию питания и увеличение физической активности — основа лечения ожирения. Полезна аэробная нагрузка, то есть спокойные, ритмичные движения на выносливость. В дополнение к ним могут использоваться аквааэробика и плавание. Это один из максимально безопасных способов сжигать калории, — отметила Демьяновская.

Она пояснила, что к аэробным нагрузкам относится ходьба по ровной поверхности без дополнительных утяжелителей. По словам врача, на первых порах достаточно заниматься два-три часа в неделю. Специалист отметила, что начать можно с 15–20 минут медленного шага ежедневно, при этом пульс не должен превышать 110 ударов в минуту.

Постепенное увеличение времени нагрузок может улучшать липидный профиль и чувствительность к инсулину без изнурения сердечной мышцы. Занятия в воде способствуют разгрузке позвоночника и суставов, снижая компрессионную нагрузку в несколько раз, одновременно создавая естественное сопротивление, необходимое для мышц, — заключила Демьяновская.

Ранее диетолог-нутрициолог Анна Белоусова заявила, что избыточный вес опасен для здоровья, так как способствует накоплению жира вокруг внутренних органов. По ее словам, это может негативно сказаться на функционировании организма.