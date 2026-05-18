Решетников рассказал о резервах для повышения зарплат в экономике

В экономике России еще есть возможности для увеличения уровня заработных плат, заявил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, которые приводит РБК, дефицит кадров заставляет компании предлагать более высокие зарплаты.

В ситуации дефицита кадров <…> предприятия стараются привлекать работников в том числе за счет более высоких, чем у конкурентов, зарплат. И резервы для повышения зарплат в экономике еще есть, — отметил он.

По словам главы ведомства, рост зарплат подтверждается не только данными Росстата. Соответствующая информация поступает от крупных площадок по поиску работы, уточнил он.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой письмо с предложением разрешить сотрудникам МВД продолжать службу и одновременно получать и пенсию, и зарплату. Речь идет о тех, кто имеет право на выплаты за выслугу лет.

До этого президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании Совета законодателей заявил, что экономика России должна выйти на более высокие темпы роста. Глава государства также потребовал увеличить ее устойчивость. Тем не менее он признал, что замедление темпов роста ВВП было необходимо для снижения инфляции.