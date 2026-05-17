Россиянам пообещали рост средней зарплаты до 132 тыс. рублей РИА Новости: средняя зарплата в России увеличится на 31,6% к 2029 году

Средние заработные платы в России к 2029 году превысят 130 тыс. рублей, передают РИА Новости со ссылкой на прогнозы властей. По сравнению с 2025 годом рост оценивается в 31,6%, а средний показатель находился на уровне 100,4 тыс. рублей.

Отмечается, что речь идет о начисленной зарплате до вычета налогов, куда включены премии и бонусы. Кроме того, он учитывает доходы всех сотрудников, включая тех, кто получает значительно выше среднего.

Согласно прогнозу, рост продолжится уже в ближайшие годы. Так, в 2026 году по сравнению с 2025 годом средняя зарплата увеличится на 7,9% и составит 108,3 тыс. рублей.

