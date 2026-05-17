Россиянам пообещали рост средней зарплаты до 132 тыс. рублей

РИА Новости: средняя зарплата в России увеличится на 31,6% к 2029 году

Средние заработные платы в России к 2029 году превысят 130 тыс. рублей, передают РИА Новости со ссылкой на прогнозы властей. По сравнению с 2025 годом рост оценивается в 31,6%, а средний показатель находился на уровне 100,4 тыс. рублей.

Отмечается, что речь идет о начисленной зарплате до вычета налогов, куда включены премии и бонусы. Кроме того, он учитывает доходы всех сотрудников, включая тех, кто получает значительно выше среднего.

Согласно прогнозу, рост продолжится уже в ближайшие годы. Так, в 2026 году по сравнению с 2025 годом средняя зарплата увеличится на 7,9% и составит 108,3 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что зумеры испытывают стресс на работе из-за низких зарплат и выгорания. Примерно 45% участников указали именно эти факторы. Еще 30% опрошенных серьезными проблемами назвали бюрократию и отсутствие премий. Для молодых людей важны комфортные условия труда и быстрый карьерный рост. В возрасте 30–35 лет на первый план выходят социальные гарантии и меры поддержки, отметили опрошенные.

