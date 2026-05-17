Можно ли пить воду из-под крана в России: разбираемся с экспертами

Споры о том, насколько безопасна водопроводная вода, не утихают в Сети годами. Одни пьют ее без всяких последствий, другие боятся даже чистить зубы. Вместе с экспертами — экологами, иммунологом и онкологом — NEWS.ru разобрался, когда стакан воды из крана может привести к диарее, аллергии или даже раку. И главное: поможет ли кипячение или нужен фильтр?

Безопасно ли пить воду из-под крана

В крупных российских городах вода, поступающая в квартиры, в целом безопасна, считает директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов. Однако он советует перед употреблением отстаивать воду 1–2 часа, а утром сливать первые литры (застоявшуюся воду) — это улучшает ее качество.

Реальные проблемы возникают в небольших населенных пунктах, где нет строгого контроля, а водопроводные трубы сильно изношены, замечает собеседник NEWS.ru. Пример: в селе с 500 жителями вода содержит много окислов железа из-за ржавых труб. В южных регионах (Астраханская область, Калмыкия, юг Волгоградской области) вода перенасыщена минералами — там ее рекомендуют пить только после кипячения.

Что будет, если постоянно пить воду из-под крана

Если вода официально соответствует нормативам, хронических болезней не будет, объясняет NEWS.ru эколог Илья Рыбальченко. Но если есть нарушения, последствия делятся на несколько типов:

кишечные инфекции (при наличии микробов и вирусов). Диарея, рвота, боли в животе, лямблиоз. Образно говоря, «унитаз становится рабочим кабинетом», замечает Рыбальченко;

отравление свинцом (из старых труб, пайки). Особенно опасно для детей и беременных. Свинец накапливается в костях и поражает нервную систему ребенка;

избыток нитратов. Главный риск — для младенцев (особенно при приготовлении смеси);

повышенное содержание мышьяка. При длительном употреблении: поражения кожи, риск рака, диабет, проблемы с сердцем и сосудами;

переизбыток фтора. Вызывает флюороз (поражение эмали зубов и костей) — типично для районов с богатой фтором подземной водой.

Помогает ли кипячение сделать воду лучше

Кипячение убивает большинство бактерий и вирусов, но не решает проблему химических загрязнений, рассказала NEWS.ru физиотерапевт Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская. По ее словам, стоит избегать повторного кипячения — это только повышает концентрацию солей и примесей, так как часть воды испаряется.

«Свинец, ртуть, кадмий, нитраты, пестициды и другие загрязнители остаются в воде после кипячения. При нагревании хлор может вступать в реакцию с органическими веществами, образуя потенциально вредные соединения, например диоксины», — пояснила Малиновская.

Можно ли готовить еду на водопроводной воде

Терапевт Екатерина Сысоева в беседе с NEWS.ru советует подходить к этому вопросу с осторожностью. Тяжелые металлы и примеси влияют на вкус пищи, а при регулярном использовании — на здоровье. Для детского питания и каждодневной готовки лучше использовать фильтрованную или бутилированную воду проверенных марок, говорит она.

«Для ежедневного использования и приготовления пищи предпочтительна вода, соответствующая санитарным стандартам: она должна быть чистой, без постороннего запаха и цвета, с допустимым содержанием минералов и безопасным уровнем микробиологических загрязнений», — отмечает Сысоева.

Аллергия на воду из-под крана — миф или реальность?

По словам иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, аллергическая реакция возникает не на саму воду, а на примеси — в первую очередь на хлор и хлорамин, используемые для дезинфекции.

У людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом это может вызвать раздражение и выброс гистамина, рассказывает собеседник NEWS.ru.

Каковы риски развития рака при употреблении водопроводной воды

Все зависит от того, откуда вода и насколько хорошо она очищена, говорит NEWS.ru кандидат медицинских наук онколог Евгений Черемушкин. По его словам, чтобы получить хроническое заболевание, воду нужно употреблять долго. Однако есть экстремальные сценарии:

если кран находится рядом с источником радиоактивного заражения, возможны лейкоз или рак щитовидной железы;

теоретически через загрязненную воду можно заразиться гепатитом В или С, которые способны привести к раку печени.

В обычных городских условиях прямой связи «вода из крана — онкология» эксперты не называют, но полностью исключать риск при сильном загрязнении нельзя.

Что делать, если вы отравились водой

Если человек отравится водой из-под крана, он сможет подать исковое заявление о взыскании материального и морального вреда в адрес ресурсосберегающей организации и управляющей компании, рассказывает NEWS.ru адвокат Даниил Лунев.

«В таком случае необходимо провести экспертизу воды, установить, соответствует она качеству или нет, а дальше разбираться, на каком этапе ее качество было упущено», — уточняет адвокат.

