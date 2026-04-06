Россиянам назвали хитрый способ экономить воду

Ограничение потока и аэраторы позволят россиянам сэкономить на оплате коммуналки за воду, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, существуют и другие простые манипуляции, которые помогут значительно снизить расход ресурса без потери комфорта.

Как сэкономить на оплате за воду? Есть одна хитрость. Она заключается в ограничении потока воды. Это можно сделать вручную, чуть прикрыв вентиль горячего водоснабжения, либо с помощью специальных насадок-аэраторов. Они насыщают воду воздухом, благодаря чему струя кажется такой же сильной, но при этом расход уменьшается на 20–50%. Если поставить водосберегающий душ с ограничением напора, экономия вырастет еще больше, — сказал Бондарь.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России вступили в силу новые правила для владельцев счетчиков в квартирах. Изменения касаются эксплуатации и поверки приборов учета воды, газа и электроэнергии и направлены на упрощение и повышение прозрачности расчетов за коммунальные ресурсы.