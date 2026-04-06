Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку

Родителям следует воздержаться от покупки персонального гаджета для детей в возрасте до семи лет, заявила NEWS.ru психолог Екатерина Маденко. По ее словам, ранний доступ к планшетам и телефонам снижает внимание ребенка и мешает живому общению.

Во времена нашего детства многое решалось строгостью и общими нормами, сегодня нужна такая же ответственность, но с пониманием цифровой реальности. До семи лет лучше ребенку обходиться без персонального гаджета. Планшет или телефон — только для совместного просмотра, обучения. Нужен строгий контроль взрослого. Ранний доступ часто снижает внимание и мешает живому общению. От семи до 10 лет можно дать общий или детский планшет с ограничениями: возрастные приложения, время по таймеру, отсутствие доступа к платежам и соцсетям. Главное — учить ребенка правилам, — сказала Маденко.

Она добавила, что в 11–13 лет, когда растет социальное давление, лучше выбрать простой телефон для связи. По ее словам, покупку полноценного смартфона для ребенка следует рассматривать, только когда ему исполнится 14–16 лет.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун заявил, что контролировать игровую зависимость у ребенка может авторитетный родственник. Он отметил, что зависимые люди не могут самостоятельно найти альтернативные способы досуга.