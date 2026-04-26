26 апреля 2026 в 16:31

В Минобороны раскрыли, сколько БПЛА ВСУ было сбито за семь часов

Дежурные средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников за семь часов

Российские средства противовоздушной обороны в период с 09:00 до 16:00 мск 26 апреля ликвидировали 14 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, все цели были сбиты дежурными силами ПВО.

26 апреля с 09:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской и Курской областей, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что атака украинских дронов привела к повреждению трубопровода с серной кислотой на территории комплекса «Аммиак-3» АО «Апатит» в Вологодской области. Пострадали пять человек, один из них доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

До этого обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины попали в отделение кардиологии городской больницы № 1 Севастополя, рассказал в своих социальных сетях губернатор Михаил Развожаев. По его словам, один человек пострадал от осколочных ранений.

В США обнаружили манифест вашингтонского стрелка
Трамп послал НАТО тревожный сигнал
Фанаты устроили массовую драку из-за победы российского боксера
Трамп рассказал о своем самочувствии после инцидента со стрельбой
В Британии указали на внутренний раскол в ЕС из-за Украины
Стрелку на ужине с участием Трампа предъявили три обвинения
Россиянка получила страшные травмы после популярного вида отдыха
В России резко подскочил спрос на ретроавтомобили
Ревнивица убила возлюбленного во время БДСМ-игры
Букингемский дворец оценил риски для Карла III после стрельбы в Вашингтоне
HR-эксперт перечислил, каких специалистов не хватает на рынке труда России
Россиян предупредили о новой схеме обмана под видом врачей
Глава Вологодской области рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ
Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Супруга Макрона пожаловалась на свою жизнь в Елисейском дворце
Корабли-нарушители попытались тайно «проскользнуть» через Ормузский пролив
Лидер КНДР высоко оценил усилия Москвы и Пхеньяна в борьбе с фашизмом
Израиль тайно защитил арабскую страну от Ирана «Железным куполом»
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
В Европе осудили новый пакет санкций против России, включающий компании КНР
Дальше
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

