В Минобороны раскрыли, сколько БПЛА ВСУ было сбито за семь часов Дежурные средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников за семь часов

Российские средства противовоздушной обороны в период с 09:00 до 16:00 мск 26 апреля ликвидировали 14 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, все цели были сбиты дежурными силами ПВО.

26 апреля с 09:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской и Курской областей, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что атака украинских дронов привела к повреждению трубопровода с серной кислотой на территории комплекса «Аммиак-3» АО «Апатит» в Вологодской области. Пострадали пять человек, один из них доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

До этого обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины попали в отделение кардиологии городской больницы № 1 Севастополя, рассказал в своих социальных сетях губернатор Михаил Развожаев. По его словам, один человек пострадал от осколочных ранений.