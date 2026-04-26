Глава Вологодской области рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Вологодскую область, заявил глава региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале. Он добавил, что еще один человек в среднетяжелом состоянии, а трое — в удовлетворительном состоянии.

Пострадало 10 человек, в том числе шесть госпитализированы — двое находятся в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести, — написал Филимонов.

Новость дополняется…

