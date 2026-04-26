Супруга Макрона пожаловалась на свою жизнь в Елисейском дворце Брижит Макрон столкнулась с пессимизмом из-за жизни в Елисейском дворце

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит, будучи первой леди республики, столкнулась с приступами пессимизма, которых раньше с ней не случалось, сообщает газета Tribune. При этом 10 лет в этом статусе она назвала крайне насыщенными.

Иногда мне трудно разглядеть синее небо. <...> У меня бывают моменты пессимизма, которых раньше не было. <...> Раньше у меня была нормальная жизнь, дети, работа, взлеты и падения, как у всех. А эти 10 лет пролетели так быстро. <...> Иногда мне бывает грустнее, чем когда-либо, — рассказала Макрон.

По словам Брижит, она видела «тьму мира, глупость, злобу». В то же время, как уточняет издание, она продолжает вести активный образ жизни: в ее расписании — ежедневные занятия в тренажерном зале, часовые прогулки и поездки на велосипеде по выходным.

Ранее президент США Дональд Трамп позволил себе насмешливое высказывание в адрес Макрона на встрече в Белом доме. Американский лидер заявил, что французский политик до сих пор восстанавливается после удара в челюсть, который ему нанесла его супруга.