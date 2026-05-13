Раскрыто, за что Макрон получил по лицу от своей жены Le Parisien: Макрон мог получить пощечину от жены из-за переписки с актрисой

Личные сообщения от 42-летней франко-иранской артистки Гольшифте Фарахани в мобильном телефоне французского лидера Эммануэля Макрона могли стать причиной пощечины, которую он получил от своей жены Брижит Макрон во время посещения Вьетнама, утверждает издание Le Parisien со ссылкой на французского репортера Флориана Тардифа. По версии источников, она случайно прочитала пикантную переписку, после чего нанесла мужу пощечину на борту правительственного лайнера.

Официальные представители из близкого окружения первой леди поспешили выступить с категорическим опровержением появившихся слухов. Доверенные лица Брижит Макрон заверили журналистов, что супруга лидера республики уважает тайну переписки мужа и никогда не заглядывает в его гаджеты.

Ранее Макрон посетил саммит Европейского политического сообщества в Ереване. При этом лидер республики прибыл в Армению без сопровождения своей жены. Руководитель французского государства покинул борт воздушного судна и спустился по трапу в одиночестве.