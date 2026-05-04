Жена Макрона бросила мужа на саммите в Ереване Макрон приехал на саммит Европейского политического сообщества без супруги

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье прибыл в Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества. Однако Армению он посетил без своей супруги Брижит.

Глава французского государства спустился по трапу самолета один. В аэропорту Звартноц его встречали президент Армении Ваагн Хачатурян, члены правительства и мэр Еревана Тигран Авинян.

В столицу для участия в саммите также прибыли премьер-министры Великобритании Кир Стармер, Канады Марк Карни, Польши Дональд Туск и Чехии Андрей Бабиш, президент Молдавии Майя Санду, председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава европейской дипломатии Кайя Каллас и спикер Европарламента Роберта Метсола. Мероприятие пройдет в Ереване 4 мая.

Ранее супруга президента Франции рассказала, что, будучи первой леди республики, столкнулась с приступами пессимизма, которых раньше с ней не случалось. При этом 10 лет в этом статусе она назвала крайне насыщенными. По словам Брижит, она видела «тьму мира, глупость, злобу». В то же время она продолжает вести активный образ жизни: в ее расписании — ежедневные занятия в тренажерном зале, часовые прогулки и поездки на велосипеде по выходным.