Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 16:51

Гладков озвучил жуткие последствия новой атаки ВСУ на Белгородскую область

Гладков сообщил о гибели мужчины при атаке ВСУ

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В результате атак ВСУ на Шебекинский и Белгородский округа один мирный житель погиб и еще пятеро получили ранения, заявил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В селе Вознесеновка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по частному дому, мужчина скончался по дороге в больницу от множественных осколочных ранений.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по частному дому. Мужчина, получивший множественные осколочные ранения, скончался по пути в медицинское учреждение. Выражаю искренние соболезнования его семье, родным и близким, — написал он.

Также в воскресенье, 26 апреля, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о повреждении трубопровода с серной кислотой из-за атаки ВСУ. В результате за медицинской помощью обратились 10 человек. По его словам, пострадавшие лечатся на дому.

Тем временем Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли удары по украинским транспортным и энергетическим объектам, которые задействованы в интересах ВСУ. Помимо инфраструктуры, поражены склады и стартовые позиции для запуска БПЛА дальнего действия.

Регионы
Белгородская область
Вячеслав Гладков
ВСУ
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.