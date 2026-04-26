Гладков озвучил жуткие последствия новой атаки ВСУ на Белгородскую область

В результате атак ВСУ на Шебекинский и Белгородский округа один мирный житель погиб и еще пятеро получили ранения, заявил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по частному дому. Мужчина, получивший множественные осколочные ранения, скончался по пути в медицинское учреждение. Выражаю искренние соболезнования его семье, родным и близким, — написал он.

Также в воскресенье, 26 апреля, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о повреждении трубопровода с серной кислотой из-за атаки ВСУ. В результате за медицинской помощью обратились 10 человек. По его словам, пострадавшие лечатся на дому.

Тем временем Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли удары по украинским транспортным и энергетическим объектам, которые задействованы в интересах ВСУ. Помимо инфраструктуры, поражены склады и стартовые позиции для запуска БПЛА дальнего действия.