Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту госпитализации 12-летней девочки после игры в бассейне московского отеля, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, ребенок впал в кому.

12-летней девочке стало плохо во время игры в бассейне одного из столичных отелей. Ребенка вынесли из воды и провели реанимационные мероприятия, однако позже пострадавшая впала в кому. <…> Глава СК России поручил руководителю Главного следственного управления по Москве Беляеву Д. В. доложить о ходе проверки, — говорится в сообщении.

Столичные следственные органы проводят проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что 12-летняя девочка впала в кому после происшествия в спортивном центре при гостинице, куда ребенок прибыл из Санкт-Петербурга для участия в соревнованиях. Во время тренировки в бассейне несовершеннолетняя начала тонуть и захлебываться. Очевидцы извлекли девочку из воды и провели реанимационные мероприятия, после чего ее доставили в медучреждение.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев перебросил привилегированную роту охраны ВСУ к Новодмитровке
Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан
Рыбаки перевернулись на лодке и пропали в российском регионе
Синоптики пообещали москвичам траву в мае
От +18 до 0: как будет меняться температура в Москве в середине сентября
«Пихают за щеки»: жена Сафонова поставила на место нагрубившего мужу фаната
«Зимовавший» на реке теплоход внезапно пошел ко дну
Огромный крокодил напал на 20-летнего молодого человека
В канализационном люке нашли тело на северо-востоке Москвы
Неизвестные «угнали» целый танкер у берегов Сомали
Нападение на журналиста в Мытищах обернулось уголовным делом
В Госдуме ответили, почему Румыния обвиняет Россию в запуске дрона
Критики Израиля могут лишиться грин-карты
Юрист раскрыл, как поделят наследство Алексея Пиманова
Москвич на дорогущей иномарке снес забор исторической усадьбы
Оползни в Дагестане разрушили три частных дома
«Чувствую себя преданным»: Карлсон осудил Трампа за войну против Ирана
«Выбегали в трусах»: екатеринбуржцы описали первые секунды после атаки БПЛА
Назван весомый аргумент в пользу обязательного теста ДНК в роддомах
ВСУ могут отменить бронь от мобилизации
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
