Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту госпитализации 12-летней девочки после игры в бассейне московского отеля, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, ребенок впал в кому.

12-летней девочке стало плохо во время игры в бассейне одного из столичных отелей. Ребенка вынесли из воды и провели реанимационные мероприятия, однако позже пострадавшая впала в кому. <…> Глава СК России поручил руководителю Главного следственного управления по Москве Беляеву Д. В. доложить о ходе проверки, — говорится в сообщении.

Столичные следственные органы проводят проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что 12-летняя девочка впала в кому после происшествия в спортивном центре при гостинице, куда ребенок прибыл из Санкт-Петербурга для участия в соревнованиях. Во время тренировки в бассейне несовершеннолетняя начала тонуть и захлебываться. Очевидцы извлекли девочку из воды и провели реанимационные мероприятия, после чего ее доставили в медучреждение.