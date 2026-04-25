25 апреля 2026 в 08:49

Поездка на соревнования по плаванию обернулась комой для 12-летней девочки

Ребенок впал в кому после инцидента в бассейне отеля на западе Москвы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Девочка впала в кому после происшествия в бассейне отеля на западе Москвы, сообщил источник РЕН ТВ. Инцидент случился в спортивном центре при гостинице, куда ребенок приехал из Санкт‑Петербурга на соревнования. Во время тренировки в бассейне несовершеннолетняя начала тонуть и захлебываться.

Уточняется, что очевидцы достали 12-летнюю девочку из воды и провели реанимационные мероприятия. После этого ребенка доставили в больницу.

Ранее трое детей провалились под лед в акватории Режевского городского пруда в Свердловской области 4 апреля. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, один из них погиб. По данным ведомства, по этому поводу инициирована проверка.

До этого заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщил, что подростку из Орехово-Зуево, который травмировался при взрыве петарды в руке, ампутировали фаланги пальцев. К восстановлению ребенка привлекли психологов, реабилитологов и других профильных специалистов.

