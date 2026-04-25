Поездка на соревнования по плаванию обернулась комой для 12-летней девочки Ребенок впал в кому после инцидента в бассейне отеля на западе Москвы

Девочка впала в кому после происшествия в бассейне отеля на западе Москвы, сообщил источник РЕН ТВ. Инцидент случился в спортивном центре при гостинице, куда ребенок приехал из Санкт‑Петербурга на соревнования. Во время тренировки в бассейне несовершеннолетняя начала тонуть и захлебываться.

Уточняется, что очевидцы достали 12-летнюю девочку из воды и провели реанимационные мероприятия. После этого ребенка доставили в больницу.

