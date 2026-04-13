Раскрыты страшные последствия взрыва петарды у подростка в Орехово-Зуево

Подростку ампутировали фаланги пальца после взрыва петарды в Орехово-Зуево

В Орехово-Зуево подростку, получившему травму после взрыва петарды в руках, пришлось ампутировать фаланги пальца, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин. К лечению ребенка подключились психологи, реабилитологи и другие специалисты.

О состоянии мальчика, который вчера пострадал от взрыва петарды в Орехово-Зуево. Пациент прооперирован, к сожалению, часть пальцев пришлось ампутировать. Врачи оценивают состояние подростка как удовлетворительное, он остается под наблюдением, — написал Забелин в своих соцсетях.

