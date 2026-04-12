12 апреля 2026 в 18:41

Восьмилетнего ребенка эвакуировали вертолетом после ДТП

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на юге Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Восьмилетнего ребенка эвакуировали вертолетом после ДТП с участием нескольких автомобилей на юге Москвы, передает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. По данным ведомства, инцидент произошел на улице Борисовские пруды.

Одного из пострадавших, мальчика восьми лет, с различными травмами эвакуировали на вертолете в специализированное медицинское учреждение столицы, — сказано в сообщении.

Также стало известно, что четыре человека погибли при столкновении фуры и легкового автомобиля вблизи села Белогорского в Красноармейском районе Саратовской области. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, трагический инцидент произошел около 06:39 (05:39 по московскому времени).

Ранее сообщалось, что российская туристка пострадала в ДТП с микроавтобусом под Хургадой. Российский источник в скорой помощи проинформировал, что женщине 53 года, у нее диагностированы ушибы. Также в аварии пострадал гражданин Египта. Обоих доставили в больницу Сафаги для оказания помощи и обследования.

