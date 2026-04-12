Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 08:18

Несколько человек погибли в страшном ДТП с фурой

Четыре человека погибли в аварии с фурой в Саратовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Четыре человека погибли при столкновении фуры и легкового автомобиля вблизи поселка Белогорское в Красноармейском районе Саратовской области, передает пресс-служба ГУ МВД России по региону. По данным ведомства, трагический инцидент произошел до 06:39 (05:39 по московскому времени).

В результате ДТП водитель и трое пассажиров (данные устанавливаются) ВАЗ 2110 погибли,сказано в сообщении.

Ранее в районе Ховрино на Московском скоростном диаметре произошло ДТП с участием автомобиля Jaguar и «Газели». По предварительным данным, в результате аварии погибли два человека, находившихся в иномарке, а водитель «Газели» получил травмы.

Также три человека впали в кому после аварии в Уфе. По предварительной информации, ночью Lada Priora ехала по встречной полосе трассы М-5 с выключенными фарами. На участке между Демой и кафе «Отдых» легковушка столкнулась с другой машиной. Во втором автомобиле находились четыре 20-летних юноши. Сейчас пострадавшие находятся в реанимации в критическом состоянии.

До этого на Ленинском проспекте в Москве произошло столкновение восьми автомобилей, пострадавших нет. Причиной аварии, по предварительным данным, стало несоблюдение дистанции между транспортными средствами.

Регионы
Саратовская область
ДТП
фуры
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.