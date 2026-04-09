09 апреля 2026 в 14:32

Массовая автоавария произошла на дорогах Москвы

Восемь автомобилей столкнулись на Ленинском проспекте в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На Ленинском проспекте на юго-западе Москвы произошло столкновение восьми автомобилей, пострадавших нет, сообщила РИА Новости пресс-служба столичного главка МВД РФ. Причиной аварии, по предварительным данным, стало несоблюдение дистанции между транспортными средствами.

На Ленинском проспекте столкнулись восемь транспортных средств. Пострадавших нет, — сказали в ведомстве.

Ранее в Добрянке Пермского края Citroen протаранил продуктовый магазин на улице Красногвардейской, дом 26. Водитель потерял управление, выбрав неправильную скорость, и не смог затормозить, чтобы избежать наезда на здание. В результате ДТП пострадала пассажирка, ее доставили в больницу.

До этого на северо-западе Москвы Lexus врезался в подъезд жилого дома. Водитель получил ушиб грудной клетки и сотрясение мозга, после чего его госпитализировали.

В Казани другой водитель Lexus устроил аварию, повредив пять автомобилей и разрушив бетонное ограждение. После столкновения иномарка перевернулась и загорелась. По предварительным данным, мужчина проигнорировал дорожный знак, не справился с управлением и врезался в ограждение.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Подсел и стал лапать»: мигрант переспал с 11-летней девочкой на Урале
Меньше действий — больше жизни: новая логика быта
Экономист предположил, как может измениться ключевая ставка в России
«Займет годы»: американист назвал важный нюанс выхода США из НАТО
Хасбик продал машину и поддержал Дагестан крупным пожертвованием
Синоптик ответил, какую погоду ждать москвичам на Пасху
Суд арестовал врио мэра Нововоронежа по делу о взятке
Иммунолог предупредил о самом опасном периоде для аллергиков
Лидер «СР» рассказал, как Россия может повысить МРОТ до 60 тыс. рублей
«ВКонтакте» и NEWS.ru подвели итоги конкурса
В редакции «Новой газеты» в Москве начались обыски
Экс-участница Comedy Woman раскрыла планы на Пасху
Гастроэнтеролог рассказала, какие краски нельзя использовать для пасхальных яиц
Тысячи иранцев почтили память Хаменеи на 40-й день траура
«Интуитивное чувство»: академик раскрыл будущее российских баз на Луне
Непомнящий назвал ожидаемой победу «Спартака» над «Зенитом» в Кубке России
Муж без лица, рыдания детей: в Добрянке похоронили убитую школьником учительницу
Известный тренер похвалил «Спартак» за матч против «Зенита»
Императорские пингвины оказались под угрозой исчезновения
Бледанс рассказала о личной традиции на Пасху
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

