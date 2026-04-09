Массовая автоавария произошла на дорогах Москвы Восемь автомобилей столкнулись на Ленинском проспекте в Москве

На Ленинском проспекте на юго-западе Москвы произошло столкновение восьми автомобилей, пострадавших нет, сообщила РИА Новости пресс-служба столичного главка МВД РФ. Причиной аварии, по предварительным данным, стало несоблюдение дистанции между транспортными средствами.

Ранее в Добрянке Пермского края Citroen протаранил продуктовый магазин на улице Красногвардейской, дом 26. Водитель потерял управление, выбрав неправильную скорость, и не смог затормозить, чтобы избежать наезда на здание. В результате ДТП пострадала пассажирка, ее доставили в больницу.

До этого на северо-западе Москвы Lexus врезался в подъезд жилого дома. Водитель получил ушиб грудной клетки и сотрясение мозга, после чего его госпитализировали.

В Казани другой водитель Lexus устроил аварию, повредив пять автомобилей и разрушив бетонное ограждение. После столкновения иномарка перевернулась и загорелась. По предварительным данным, мужчина проигнорировал дорожный знак, не справился с управлением и врезался в ограждение.