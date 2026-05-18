«Скворцы» на передовой и шанс новых переговоров: новости СВО к утру 18 мая

Улучшенные беспилотники российского производства начали поставляться на передовую, в Турции раскрыли, поступали ли просьбы о новых переговорах по Украине, боец ВС РФ в одиночку сразил 37 дронов ВСУ за день. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Улучшенные БПЛА российского производства поставляются на передовую

Модифицированные беспилотники российского производства поставляются на передовую на Харьковское направление, рассказал военнослужащий с позывным Воблер. В мастерскую группировки войск «Север» отправляют дроны «Упырь», «Бумеранг» и «Скворец».

По словам военнослужащего, разработчики с заводов нередко приезжают в подразделение, чтобы на месте консультироваться и дорабатывать технику с учетом боевого опыта. После этого в мастерскую поставляют усовершенствованные образцы.

ВСУ расстреляли раненых при отступлении на Добропольском направлении

Бойцы ВСУ при отступлении расстреляли своих раненых сослуживцев, чтобы не эвакуировать их с позиций на Добропольском направлении в ДНР, рассказал командир взвода беспилотных систем группировки российских войск «Центр» Виктор Акчурин. Операторы российского FPV-дрона нанесли удар по укрытию группы ВСУ, в результате чего часть украинских военнослужащих получила ранения.

Он также добавил, что бойцы ВСУ убивают своих сослуживцев ударными беспилотниками. Они это делают в том случае, если те желают сдаться в плен.

ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО

Российские военные за прошлую неделю освободили пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Данные предоставило Минобороны РФ.

Так, с 11 по 17 мая под контроль Вооруженных сил России перешли пять населенных пунктов. Три из них находятся в Харьковской области. Еще по одному населенному пункту перешли под контроль российских военных в Запорожской области и в Донецкой Народной Республике. По информации агентства, с 4 по 10 мая российскими военными был освобожден один населенный пункт в ДНР.

Боец ВС РФ в одиночку сразил 37 дронов ВСУ за день

Российский военнослужащий с позывным Банзай за один день уничтожил 37 украинских дронов-камикадзе, прикрывая продвижение штурмовой группы и защищая мирных жителей прифронтовых населенных пунктов, рассказал его товарищ, штурмовик 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Рентген. Благодаря его меткой стрельбе атака прошла без потерь.

По его словам, Банзай использовал рискованную тактику — он выходил в поле и специально отвлекал дроны на себя. Штурмовик отметил, что его боевой товарищ был настолько уверен в своей меткости, что стоял, выжидал и сбивал беспилотники прямо на подлете, заставляя их взрываться в воздухе. При этом уничтожал он их из штатного автомата АК-74, без использования гладкоствольного оружия.

В Турции раскрыли, поступали ли просьбы о новых переговорах по Украине

Участники переговорного процесса по Украине не обращались к Турции с инициативой возобновления переговоров, сообщил источник в правительстве Турции. Никаких официальных обращений от сторон переговорного процесса не поступало.

При этом он отметил, что Анкара по-прежнему готова содействовать дипломатическим усилиям и предоставить площадку для контактов, если стороны направят соответствующий запрос. Источник также сообщил, что Турция продолжает выступать за дипломатическое урегулирование конфликта и поддерживает контакты со всеми сторонами.

