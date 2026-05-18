Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 мая: инфографика

В ночь на 18 мая Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 50 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В период с 21:00 мск 17 мая до 07:00 мск 18 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, — сообщило ведомство.