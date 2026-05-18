18 мая 2026 в 07:05

Ростех анонсировал выпуск сверхтяжелого двигателя

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Уникальный силовой агрегат, призванный полностью заместить поставки оборудования с украинских предприятий в ближайшие годы, готовится к презентации, заявил директор по международному сотрудничеству Ростеха Виктор Кладов. По его словам, которые приводит РИА Новости, аппарат будет сверхтяжелым и сверхмощным.

Работаем над сверхтяжелым, сверхмощным двигателем с тем, чтобы заменить продукцию «Мотор Сич», и в ближайшие годы выйдем с новым двигателем, — отметил он.

До этого глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал, что государственная корпорация создала маневренный беспилотник с Х-образным крылом «Скальпель». По его словам, новое оружие позволяет попадать в любые цели.

Ранее заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий заявил, что Россия стала мировым лидером в сфере взаимодействия Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и системы ПВО. По его словам, уже отработаны процедуры и приемы, повышающие эффективность взаимодействия центров УВД с органами противовоздушной обороны.

