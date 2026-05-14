14 мая 2026 в 10:28

В «Ростехе» раскрыли главное преимущество отечественных дронов

«Ростех»: отечественные дроны хорошо защищены от несанкционированного доступа

Российские беспилотники превосходят иностранные аналоги по защищенности от несанкционированного доступа, сообщили РИА Новости в госкорпорации «Ростех». Там рассказали о продолжении расширения типоряда отечественных систем с беспилотными летательными аппаратами различного класса, которые сегодня закрывают все ниши гражданского применения — от мониторинга до внесения удобрений и доставки грузов.

Отечественные изделия не уступают иностранным по своей функциональности, но превосходят их по защищенности от несанкционированного доступа, а также по адаптации к требованиям российских заказчиков и доступности обслуживания, — сказано в сообщении.

На форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026» «Ростех» продемонстрировал гражданские беспилотники Fellow, Lightning P и Delta Turbo, комплекс обнаружения дронов «Бекас», а также новый малый беспилотник ближнего действия Fellow с дальностью до 30 километров. Этот аппарат оснащен камерой с гибридным зумом х160, ночным видением, функцией следования за объектом и удержания позиции. Отмечается, что его можно использовать в охранной, антитеррористической и поисково-спасательной деятельности.

Ранее холдинг «Росэл», который входит в Ростех, разработал комплекс «СЕРП-FPV» для срыва массированных атак FPV-дронов. Устройство создает помехи, позволяя бороться как с одиночными, так и с групповыми налетами беспилотников.

