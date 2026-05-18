В реке нашли тело ребенка Тело ребенка нашли в реке Пышме в Свердловской области

Тело ребенка найдено в реке Пышме в Свердловской области, сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. По данным ведомства, останки несовершеннолетнего 2013 года рождения обнаружены под городом Сухой Лог. Ведется расследование.

На водных объектах региона зарегистрировано одно происшествие. На акватории реки Пышмы в Сухом Логу обнаружено и извлечено из воды тело несовершеннолетнего. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти были обнаружены в квартире жилого дома в Москве. Как передает пресс-служба ГСУ СК России по столице, инцидент произошел на улице Корнейчука. По данным ведомства, следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства их смерти.

До этого на открытом участке реки Томи в Кемеровской области нашли тело девятилетнего мальчика, провалившегося под лед вместе со старшим братом в декабре 2025 года. Останки ребенка обнаружили примерно в семи километрах от поселка Усть-Нарык.