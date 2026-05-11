Фитнес-тренер приняла ванну и через несколько минут упала замертво В Свердловской области фитнес-тренер взяла с собой в ванную телефон и умерла

Фитнес-тренер и нутрициолог из города Полевского Свердловской области умерла во время принятия теплой ванны, передает KP.RU. По информации издания, 35-летняя женщина, предварительно, взяла с собой телефон, который случайно упал в воду. Испугавшись возможного удара током, она вышла из ванной, а вскоре после этого ее состояние резко ухудшилось.

Старший сын услышал, как мать рухнула на пол, и вызвал скорую, но медики не смогли ее реанимировать. Эксперты предположили, что причиной смерти мог стать резкий спазм сосудов, вызванный переходом из горячей воды в прохладное помещение, либо же спровоцированная стрессом рефлекторная остановка сердца.

