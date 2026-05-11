День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 16:42

Фитнес-тренер приняла ванну и через несколько минут упала замертво

В Свердловской области фитнес-тренер взяла с собой в ванную телефон и умерла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Фитнес-тренер и нутрициолог из города Полевского Свердловской области умерла во время принятия теплой ванны, передает KP.RU. По информации издания, 35-летняя женщина, предварительно, взяла с собой телефон, который случайно упал в воду. Испугавшись возможного удара током, она вышла из ванной, а вскоре после этого ее состояние резко ухудшилось.

Старший сын услышал, как мать рухнула на пол, и вызвал скорую, но медики не смогли ее реанимировать. Эксперты предположили, что причиной смерти мог стать резкий спазм сосудов, вызванный переходом из горячей воды в прохладное помещение, либо же спровоцированная стрессом рефлекторная остановка сердца.

Ранее сообщалось, что в Австралии годовалый мальчик впал в кому после того, как вдохнул золотой порошок для кондитерских изделий, пока его мать готовила праздничный торт. Ребенок перенес экстренную операцию, он пока не может дышать самостоятельно.

До этого в Татарстане закончился трагедией поход на рыбалку группы подростков. Трое ребят пересекали железнодорожные пути, и в какой-то момент удочка одного из мальчиков соприкоснулась с контактной сетью, находящейся под высоким напряжением. Ребенок получил мощнейший удар током в 27,5 тыс. вольт и скончался на месте.

Регионы
Россия
Урал
Свердловская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Судье пришлось разнимать сцепившихся в матче РПЛ вратаря и защитника ЦСКА
«До последнего момента»: в Венгрии выступили против антироссийских санкций
В Белгородской области скончался тяжелораненый дроном мужчина
Канада ввела санкции против матери Кадырова
Тысячи гектаров леса полыхают на севере Украины
В Германии потребовали срочно принять предложение Путина
Песков сделал заявление об ответе Европы по кандидатуре Шредера
Российские туристы массово отравились бургерами в парижском кафе
«Ресурсы иссякают»: военэксперт о реформе системы мобилизации на Украине
Харассмент-блогеров наказали за регулярные бесчинства в метро
Госпереворот на Украине и €9 млрд для Киева: новости СВО на вечер 11 мая
Спасатели эвакуировали людей из горящей многоэтажки в Москве
В России перестанут отключать горячую воду летом? Когда это случится, сроки
Токаев решительно высказался о ядерной программе Ирана
Пять стран объявили бойкот Евровидению
Стал известен срок изоляции пассажиров судна с хантавирусом
На Украине решились на крайние меры из-за острой нехватки в стране людей
Иракский танкер получил зеленый свет при проходе через Ормузский пролив
Фитнес-тренер приняла ванну и через несколько минут упала замертво
Фигурант дела о покушении на Трампа отверг все пункты обвинения
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.