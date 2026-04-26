26 апреля 2026 в 18:10

Ревнивица убила возлюбленного во время БДСМ-игры

В Индии ревнивая девушка убила возлюбленного во время БДСМ-игры

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В индийском Бангалоре 27-летняя женщина убила своего возлюбленного во время БДСМ-игры, в которую она его заманила под предлогом свидания, сообщает Times of India. Как сказано в публикации, пара работала вместе в магазине мобильной связи.

По данным следствия, женщина хотела выйти за него замуж, но мужчина стал отдаляться и, предположительно, возобновил отношения с бывшей девушкой. Увидев в его телефоне фотографию с ее дня рождения, подозреваемая решила убить любовника.

Злоумышленница заранее купила бензин, керосин и веревку. Заманив мужчину к себе домой, она предложила ему БДСМ-игру. В разгар процесса женщина облила парня горючей жидкостью и подожгла.

После этого агрессорша выбежала на улицу и позвала на помощь, чтобы отвести от себя подозрения. Соседи потушили огонь, однако спасти мужчину не удалось. На допросе задержанная призналась, что действовала из ревности. Она также рассказала, что планировала покончить с собой, но в последний момент передумала.

Ранее в Красносельском районе Санкт-Петербурга 17-летний житель Луги выстрелил в 20-летнюю бывшую девушку не менее восьми раз на почве ревности. Задержанный использовал пневматический пистолет. У пострадавшей диагностировали ушибы плеча и бедра.

Мир
Индия
БДСМ
происшествия
