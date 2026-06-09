Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 08:26

Оманские военные спасли экипаж попавшего под обстрел индийского судна

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Более 20 индийских моряков были успешно эвакуированы с танкера, который подвергся ракетному удару у побережья Омана, сообщила в соцсети Х индийская береговая охрана. Информация об экстренной ситуации и начавшемся на судне MT Marivex пожаре поступила спасательным службам в понедельник, 8 июня. На полученный сигнал бедствия отреагировал Морской координационный центр спасения в Мумбаи.

Центр незамедлительно скоординировал действия с Морским поисково-спасательным центром Омана, обеспечив безопасное спасение 24 членов экипажа — граждан Индии — силами вертолетов ВМС Омана, — сообщило ведомство.

Все моряки сейчас находятся в полной безопасности, в результате инцидента никто из людей не пострадал. Само атакованное судно в настоящее время принудительно выведено из опасной зоны и поставлено на якорь неподалеку от оманского острова Масира.

Ранее сообщалось, что американский палубный истребитель нанес ракетный удар по нефтяному танкеру под флагом Палау, пытавшемуся пройти в сторону Ирана. Самолет F/A-18 Super Hornet, взлетевший с авианосца Abraham Lincoln, выпустил высокоточный боеприпас по машинному отделению и отсеку управления судном.

Мир
Индия
Оман
танкеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США подсчитали, сколько раз Трамп заявлял о близкой сделке с Тегераном
В США сделали заявление о судьбе мирных переговоров по Украине
ПВО сбила более 20 дронов на подлете к мосту в Чонгаре Херсонской области
Партнер России по БРИКС сократил импорт газа
Москвичей предупредили об аномальной жаре
Володин назвал число, которое определит судьбу вейпов в России
Назван неожиданный фактор, повышающий риск диабета
Ким Чен Ын и Си Цзиньпин заключили договор о «прекрасном будущем»
Силовики сорвали подготовку теракта в ульяновской колонии
Взрыв авто в подмосковной Балашихе попал на видео
Прилепин раскрыл структуру и боевые задачи Добровольческого корпуса
Котяков раскрыл, сколько работников выведут из тени до конца года
Названы три региона России, где зарплаты растут быстрее всего
Мощный взрыв прогремел в подмосковной Балашихе
Росавиация временно ограничила полеты в Геленджик и Краснодар
Оманские военные спасли экипаж попавшего под обстрел индийского судна
Электросамокатов в Москве может стать меньше
Домодедово перешел на специальный режим обслуживания авиарейсов
В одном из международных аэропортов России ввели ограничения
Силы ПВО успешно отразили атаку БПЛА на Тульскую область
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.