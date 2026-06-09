Оманские военные спасли экипаж попавшего под обстрел индийского судна

Более 20 индийских моряков были успешно эвакуированы с танкера, который подвергся ракетному удару у побережья Омана, сообщила в соцсети Х индийская береговая охрана. Информация об экстренной ситуации и начавшемся на судне MT Marivex пожаре поступила спасательным службам в понедельник, 8 июня. На полученный сигнал бедствия отреагировал Морской координационный центр спасения в Мумбаи.

Центр незамедлительно скоординировал действия с Морским поисково-спасательным центром Омана, обеспечив безопасное спасение 24 членов экипажа — граждан Индии — силами вертолетов ВМС Омана, — сообщило ведомство.

Все моряки сейчас находятся в полной безопасности, в результате инцидента никто из людей не пострадал. Само атакованное судно в настоящее время принудительно выведено из опасной зоны и поставлено на якорь неподалеку от оманского острова Масира.

Ранее сообщалось, что американский палубный истребитель нанес ракетный удар по нефтяному танкеру под флагом Палау, пытавшемуся пройти в сторону Ирана. Самолет F/A-18 Super Hornet, взлетевший с авианосца Abraham Lincoln, выпустил высокоточный боеприпас по машинному отделению и отсеку управления судном.