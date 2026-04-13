Подросток открыл стрельбу по бывшей девушке на почве ревности

В Красносельском районе Санкт-Петербурга 17-летний житель Луги выстрелил в 20-летнюю бывшую девушку не менее восьми раз на почве ревности, пишет «МК в Питере» со ссылкой на МВД России. Задержанный использовал пневматический пистолет. У пострадавшей диагностировали ушибы плеча и бедра.

По данным полиции, молодой человек подкараулил пострадавшую в подъезде ее дома и начал стрелять, целясь в спину. Девушка самостоятельно обратилась в больницу с травмами, ее госпитализировали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подростка.

Ранее в Санкт-Петербурге местный житель выстрелил из травматического оружия в мужчину в ходе конфликта из-за парковочного места. Инцидент произошел во дворе жилого дома на проспекте Обуховской Обороны.