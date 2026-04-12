Житель Петербурга выстрелил в мужчину во время конфликта из-за парковки

В Санкт-Петербурге конфликт из-за парковочного места перерос в драку, в ходе которой один из участников выстрелил из травматического оружия в оппонента, сообщает ГУ МВД России по городу и Ленинградской области. Инцидент произошел 11 апреля, в субботу, во дворе жилого дома на проспекте Обуховской Обороны.

Пострадавший 38-летний мужчина с травматическим ранением живота был госпитализирован. Его состояние оценивается как удовлетворительное, — добавили в органах.

Полицейские задержали агрессивного водителя. Им оказался 48-летний местный житель — у него отобрали пистолет и доставили в отдел. Против дебошира возбудили административное дело по статье о мелком хулиганстве. Сейчас правоохранители изучают все детали инцидента и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

