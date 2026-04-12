12 апреля 2026 в 10:12

Житель Петербурга выстрелил в мужчину во время конфликта из-за парковки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге конфликт из-за парковочного места перерос в драку, в ходе которой один из участников выстрелил из травматического оружия в оппонента, сообщает ГУ МВД России по городу и Ленинградской области. Инцидент произошел 11 апреля, в субботу, во дворе жилого дома на проспекте Обуховской Обороны.

Пострадавший 38-летний мужчина с травматическим ранением живота был госпитализирован. Его состояние оценивается как удовлетворительное, — добавили в органах.

Полицейские задержали агрессивного водителя. Им оказался 48-летний местный житель — у него отобрали пистолет и доставили в отдел. Против дебошира возбудили административное дело по статье о мелком хулиганстве. Сейчас правоохранители изучают все детали инцидента и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 18-летний сотрудник маркетплейса напал с канцелярским ножом на посетителя, который пришел за своим заказом в Москве. По информации источника, конфликт между молодым человеком и 43-летним мужчиной возник из-за задержки в выдаче заказа.

Регионы
конфликты
драки
Ленинградская область
парковки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чемпион UFC Махачев рассказал о горькой утрате в Италии
Переговоры США и Ирана чуть не закончились мордобоем
Названы неочевидные признаки рака
Трамп после провала в Пакистане намекнул на морскую блокаду
Дженна Ортега раскрыла, кто «защищает» ее в Голливуде
Политолог ответил, продолжатся ли переговоры между США и Ираном
Coca-Cola зарегистрировала товарный знак в России
В Пакистане раскрыли, в какой атмосфере проходили переговоры Ирана и США
Россиян предупредили об уголовной ответственности за лебедей из покрышек
Сальдо раскрыл, за что Запад любит Зеленского
Российским военным на передовой привезли куличи и яйца
Любовь Аксенова рассказала о своем дебюте в новой роли
Сонливость водителей в России будет контролировать ИИ
Россияне стали чаще обращаться к институту омбудсмена
Стало известно, как изменилась обстановка в Ормузе после финала переговоров
Власти Ирана раскрыли, за какой период могут восстановить мощности НПЗ
В российском регионе ввели режим ЧС и начали эвакуировать жителей
Орбан пообещал заставить Украину возобновить подачу нефти по «Дружбе»
«На орбите перевернули мир»: Володин почтил космический подвиг Гагарина
Россиянам напомнили о весенних штрафах за ловлю рыбы
Дальше
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

