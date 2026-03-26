Посетитель маркетплейса чуть не остался без уха из-за замечания Сотрудник маркетплейса в Москве напал с ножом на посетителя после замечания

Сотрудник маркетплейса напал с канцелярским ножом на посетителя, который пришел за своим заказом в Москве, сообщает MK.RU. Отмечается, что конфликт возник из-за задержки в выдаче заказа.

Как сообщается, в пункт выдачи заказов в Москве зашел 43-летний мужчина, работающий охранником, чтобы забрать свою футболку. За прилавком находился 18-летний сотрудник, который долго не мог найти нужный товар. В это время в пункт стали подходить другие клиенты, и молодой человек начал обслуживать их вне очереди, пропуская вперед.

Такое отношение возмутило первого посетителя: он поинтересовался, сколько ему еще ждать, но получил грубый ответ — «сколько надо». Между ними завязалась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку — юноша ударил мужчину канцелярским ножом в голову, пробив ухо и задев шею. У пострадавшего началось сильное кровотечение. Оттолкнув нападавшего, он выбежал на улицу, но сотрудник с ножом в руках бросился за ним, пытаясь нанести новые удары. На улице агрессора задержали очевидцы и вызвали скорую помощь.

