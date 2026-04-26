26 апреля 2026 в 17:20

«Они несовместимы»: политолог о запланированной встрече Карла III и Трампа

Политолог Самонкин: Карл III не сможет изменить позицию Трампа по Украине

Король Великобритании Карл III Король Великобритании Карл III Фото: Pool / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Король Великобритании Карл III не сможет изменить позицию американского лидера Дональда Трампа по Украине во время своего визита в США, заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его мнению, британский монарх попытается использовать запланированную встречу, чтобы решить спорные для Лондона и Вашингтона вопросы.

Это очень хитрый и хороший дипломатический ход: на фоне основания США и проигрыша британской короны в той войне за независимость король приедет и, помимо поздравлений, встретится с самим Трампом. Это удачный момент. Возможно, Трамп будет более добрым и лояльным к британскому королю. Отношения между США и Великобританией сейчас не очень хорошие по причине того, что Европа требует одних решений, а Трамп больше ушел в политику на Ближнем Востоке. В этом контексте важно сгладить углы, как-то поговорить и немножечко примириться на фоне этих исторических событий, — сказал Самонкин.

Политолог отметил, что США сейчас менее заинтересованы в ситуации на Украине и поддержке Евросоюза, придерживающегося воинственной риторики. Кроме того, он напомнил, что еще до войны с Ираном Трамп говорил, что украинский конфликт необходимо останавливать любыми путями.

Сейчас Трампу нет дела до Украины и требований [президента Владимира] Зеленского. Да, он может послушать и посочувствовать, но его основная логика заключается в том, что США достаточно много сделали для поддержки Украины. Мне кажется, что британская корона будет прорабатывать стратегию, чтобы с точки зрения информационной подачи все выглядело очень красиво. Все-таки король — человек старой формации, а Трамп — человек из будущего, и они немного несовместимы. Особенно позиция Трампа в отношении НАТО и того, что НАТО вообще надо сокращать. Британская корона не согласна с этой риторикой, поэтому они сделают красивую информационную картинку, но США и Великобритания, как корабли, разошлись в разные стороны, — резюмировал Самонкин.

Ранее перед визитом Карла III рядом с Белым домом по ошибке разместили австралийские флаги. Затем полотна заменили на правильные.

Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США обнаружили манифест вашингтонского стрелка
Трамп послал НАТО тревожный сигнал
Фанаты устроили массовую драку из-за победы российского боксера
Трамп рассказал о своем самочувствии после инцидента со стрельбой
В Британии указали на внутренний раскол в ЕС из-за Украины
Стрелку на ужине с участием Трампа предъявили три обвинения
Россиянка получила страшные травмы после популярного вида отдыха
В России резко подскочил спрос на ретроавтомобили
Ревнивица убила возлюбленного во время БДСМ-игры
Букингемский дворец оценил риски для Карла III после стрельбы в Вашингтоне
HR-эксперт перечислил, каких специалистов не хватает на рынке труда России
Россиян предупредили о новой схеме обмана под видом врачей
Глава Вологодской области рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ
Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Супруга Макрона пожаловалась на свою жизнь в Елисейском дворце
Корабли-нарушители попытались тайно «проскользнуть» через Ормузский пролив
Лидер КНДР высоко оценил усилия Москвы и Пхеньяна в борьбе с фашизмом
Израиль тайно защитил арабскую страну от Ирана «Железным куполом»
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
В Европе осудили новый пакет санкций против России, включающий компании КНР
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

