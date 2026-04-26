Шуфутинский во второй раз стал прадедом

Певец Михаил Шуфутинский рассказал на 25-й церемонии вручения премии «Шансон года», что во второй раз стал прадедом — теперь у него есть правнучка и правнук. Он добавил, что ребенок появился у его внука Ноя, который проживает в Израиле, передает The Voice.

Мы с ним общаемся довольно часто. У него недавно родился сын, а до этого родилась дочка. Сейчас у меня есть правнучка и правнук, — поделился Шуфутинский.

Артист добавил, что у него два сына, семь внуков и теперь два правнука, а также откровенно рассказал об отношениях с родными. По его словам, с младшим сыном он видится не так часто, потому что тот больше находится в Америке. Часть семьи живет в Москве вместе с ним — это старший сын, который вернулся к нему еще в 1996 году, и его дети. Другая половина, включая младшего сына и его детей, проживает в Америке. При этом певец заверил, что все хорошо.

Ранее российский актер и певец Михаил Боярский в седьмой раз стал дедушкой — у его старшего сына Сергея родился пятый ребенок. В конце февраля текущего года у политика на свет появился мальчик. Жена Боярского-старшего, Лариса Луппиан, подтвердила факт рождения ребенка.