Киркоров, российский паспорт, третий брак: как живет Михаил Шуфутинский

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский после начала спецоперации обосновался в Москве и получил российское гражданство. Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

Чем известен Шуфутинский

Михаил Шуфутинский родился 13 апреля 1948 года в Москве. Окончил Московское музыкальное училище имени М. М. Ипполитова-Иванова по специальностям «дирижер», «хормейстер», «преподаватель музыки и пения».

В начале карьеры Шуфутинский собрал музыкантов и стал работать в «Москонцерте», аккомпанируя различным эстрадным певцам. В 1981 году вместе со своей семьей эмигрировал в США. В Америке он стал пианистом артистки Нины Бродской, работал в русских кабаках, затем создал свою музыкальную компанию и стал выступать сольно.

За годы карьеры Шуфутинский выпустил десятки композиций, наибольшей популярностью из которых пользуются песни «Третье сентября», «Марджанджа», «Пальма-де-Майорка», «Левый берег Дона» и другие.

Что известно о личной жизни Шуфутинского

Первой женой Михаила Шуфутинского была Татьяна Ростова. Они поженились в студенческие годы, их брак продлился несколько месяцев.

В 1971 году артист связал себя узами брака с Маргаритой Шуфутинской. Пара поженилась в Магадане, где Шуфутинский работал по распределению. В браке родилось двое сыновей — Дэвид и Антон. Женщина умерла в Лос-Анджелесе в 2015 году в возрасте 66 лет.

Сейчас исполнитель состоит в третьем браке с бывшей танцовщицей своего балета Светланой Уразовой, которая на 28 лет моложе его. Они сблизились в 2015 году, когда не стало жены Шуфутинского.

Михаил Шуфутинский и его супруга Светлана Уразова Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

«Я ее очень долго добивался. Мы знакомы уже 25 лет. Я был женат тогда, а она мне отказывала. В трудный момент, когда я остался один, Светлана единственная поняла меня. У нее тогда вспыхнули чувства. Чувства до сих пор не иссякают», — делился он.

Какое гражданство у Шуфутинского

В 2022 году у Михаила Шуфутинского истек срок американского паспорта, тогда же он оформил российское гражданство.

«Я ведь родился в Москве, и я гражданин России! Россия — моя родина, это моя страна, и я рад быть ее частью. Мой сын и его семья тоже граждане России», — заявил певец.

Что Шуфутинский говорил об СВО

Михаил Шуфутинский после начала спецоперации неоднократно выступал перед ранеными участниками СВО. При этом артист публично не говорит о своей позиции.

«Я развлекаю людей на своих концертах. За лозунгами и политическими высказываниями они ходят на митинги и партийные собрания. Могу сказать одно — я с молоком матери впитал ненависть к фашизму. Любая страна, где культивируется нацизм, где это допустимо, для меня враг», — объяснил он.

Шуфутинский также признавался, что испытывает жалость к коллегам, которые покинули РФ после начала СВО.

«Мне их тоже жаль. Я не могу никого осуждать. Уезжают ведь по разным причинам. Когда кормушку отодвинут, а цепь останется такой же длины, можно и не дотянуться. Думаю, со временем многие поймут, что совершили ошибку», — сказал певец.

Чем сейчас занимается Шуфутинский

Михаил Шуфутинский в 77 лет продолжает творческую деятельность: записывает песни и гастролирует с концертами.

Исполнитель также принял участие в новом сезоне шоу «Дуэты», премьера которого состоялась 23 января. В эфире он спел с народным артистом России Филиппом Киркоровым.

«Когда открыли — и вдруг Филипп, я не могу себе представить. И он тоже был в таком шоке. Вообще в этом шоу такой адреналин, такая интрига, и так по-настоящему, живьем, это сразу видно, сразу чувствуется», — рассказал певец.

В октябре Telegram-канал SHOT сообщил, что Шуфутинский был экстренно прооперирован после того, как у него обнаружили опухоль. Артист эту информацию опроверг.

