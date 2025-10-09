SHOT: Шуфутинский весной был прооперирован из-за подозрения на онкологию

Певцу Михаилу Шуфутинскому провели срочную хирургическую операцию, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, у 77-летнего артиста весной была выявлена опухоль.

Впоследствии медики приняли решение о необходимости операции из-за возможного злокачественного характера новообразования. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений, после чего Шуфутинского выписали из медицинского учреждения. Уже летом музыкант возобновил концертную деятельность и в настоящее время продолжает гастроли по различным городам.

Ранее заслуженный артист России подтвердил получение гражданства Российской Федерации, которое оформил еще в 2022 году. Он подчеркнул, что Россия является его родиной, и выразил радость от возможности быть ее полноправным гражданином. Одновременно артист сообщил о выходе новой музыкальной композиции «Коктебель», назвав это событие главным для себя.

До этого генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в комментарии для NEWS.ru предложил учредить в России официальный праздник — Шуфутинов день. Эта инициатива возникла на фоне большой популярности композиции Михаила Шуфутинского «Третье сентября».