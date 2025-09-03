Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 07:00

В России предложили сделать Шуфутинов день официальным праздником

Запашный предложил сделать Шуфутинов день официальным праздником в России

Михаил Шуфутинский Михаил Шуфутинский Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Шуфутинов день мог бы стать официальным праздником в России, заявил NEWS.ru генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Эта идея появилась из-за песни шансонье Михаила Шуфутинского «3 сентября».

Песня «3 сентября» однозначно хитовая. Это уже давно стало определенным трендом, я бы даже сказал традицией, что, безусловно, вызывает и улыбку, и уважение. И я рад, что каждый год мы активно вспоминаем творчество Михаила Шуфутинского, с кем я лично знаком. Пару раз, когда мы ставили представление в эту дату, я заканчивал наше шоу под данную песню. Люди включали фонарики, хлопали. Аплодировали не только зрители, но и артисты. Было бы здорово, если бы этот день официально признали праздничным. Я бы проголосовал за, — отметил Запашный.

Глава комитета Государственной думы по труду Ярослав Нилов ранее заявил, что в этом году 31 декабря в России будет выходным днем. В общей сложности в предстоящие новогодние праздники россияне будут отдыхать 12 дней, вплоть до 11 января.

Ранее стало известно, что в России появится новый праздник — День артиста. Его предложили отмечать 17 января — в день рождения одного из основателей Московского Художественного театра Константина Станиславского.

Михаил Шуфутинский
праздники
певцы
Россия
Яна Стойкова
Я. Стойкова
